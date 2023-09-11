Неприятный запах и крики: очевидцы рассказали о ЧП со смартфоном в подмосковной школе

Очевидцы происшествия в школе № 8 в подмосковном Дмитрове, где у ученицы загорелся смартфон, рассказали подробности случившегося.

Одна из школьниц, слова которой приводит РИАМО, заявила, что ЧП произошло в раздевалке. Оттуда раздались крики и пошел неприятный запах. Девочка добавила, что многие ученики расплакались, учителя старались их выводить из образовательного учреждения группами.

Школьница, чей телефон загорелся, вышла из раздевалки полусогнувшись. В одной руке она держала телефон, который разбух и дымился, рассказала одна из учениц.

Как сообщила директор школы Людмила Корягина, телефон задымился во время перемены. В этот момент смартфон находился в гардеробе. Всех детей оперативно вывели из помещения. Никто не пострадал.

Ранее СМИ сообщали, что телефон мог загореться из-за популярной игры, не выдержав напряжения.