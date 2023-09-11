SHOT: телефон школьницы из Подмосковья загорелся во время урока из-за популярной игры

Телефон ученицы седьмого класса в подмосковном Дмитрове загорелся во время урока из-за популярной игры, сообщил SHOT .

По информации издания, школьница решила поиграть во время занятий, однако ее смартфон не выдержал напряжения и загорелся. На время ЧП учащихся выводили из кабинета, где все произошло, пишут журналисты. После этого занятия продолжились.

В соцсетях очевидцы сообщили, что инцидент произошел в раздевалке, уточняет газета «Дмитровский вестник». Из-за загоревшегося телефона образовался едкий дым.

Ранее сообщалось, что 56-летний житель Подмосковья получил множественные травмы, упав в приямок с оборудованием для бассейна.