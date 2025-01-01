Несколько аэропортов России ввели ограничения для рейсов вслед за Саранском

Вслед за Саранском ограничения на прием и отправления пассажирских самолетов ввели в Калуге, Саратове и Пензе. Это подтвердили в Росавиации.

Летное ведомство отметило, что ограничения в воздушных гаванях четырех регионов России ввели для обеспечения безопасности. В то же время в Shot и ряде других телеграм-каналах отмечают, что меры введены на фоне вероятной атаки ВСУ с помощью беспилотников.

В настоящее время аэропорту временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Режимы перехвата и ограничения в целом снимут, как только изменится оперативная обстановка.

Ранее сообщалось, что вечером 1 января в аэропорту Саранска отменили все вылеты и прием самолетов из-за угрозы атаки ВСУ.