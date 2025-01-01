Аэропорт Саранска отменил все вылеты и прием самолетов из-за угрозы атаки ВСУ

В Саранске, Мордовия, ввели ограничения на работу воздушной гавани в связи с вероятностью атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает Shot.

Пассажирские самолеты временно не принимают в аэропорту Саранска, также задержаны рейсы на вылет. Канал отмечает, что ограничения связаны с угрозой атаки ВСУ: один из беспилотников зафиксировали в небе. Из соображений безопасности объявлен план перехвата «Ковер».

Напомним, что аналогичные ограничения вводили в Махачкале и Казани из-за опасности атаки беспилотников накануне, 31 декабря. Судна направляли в другие аэропорты на посадку. Вылеты и прилеты пассажирских самолетов возобновили в тот же день.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты приостанавливали рейсы из-за угрозы атаки ВСУ.