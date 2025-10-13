Несколько автомобилей столкнулись на перекрестке в Южно-Сахалинске

13 октября в Южно-Сахалинске случилось дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Согласно свидетельским показаниям, на пересечении улиц Пограничной и Железнодорожной произошло столкновение ряда транспортных средств. В частности, микроавтобус Mitsubishi Delica перевернулся на бок, сообщил портал АСТВ.

Кроме того, вблизи места аварии находились еще два автомобиля с включенной аварийной сигнализацией, предположительно также причастные к инциденту. Автомобилисты сообщают о возникшем заторе, тянущемся по улице Железнодорожной в направлении с юга на север.

Уточняется, что на перекрестке столкнулись модели Toyota Corolla Fielder и Mitsubishi Delica. Третий автомобиль, находившийся рядом с местом ДТП с включенной «аварийкой», покинул территорию.

Ранее сообщалось, что Mercedes экс-главы Росавиации попал в ДТП в Подмосковье.