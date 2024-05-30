Несколько человек пострадали при пожаре в дачном доме под Истрой

Дачный дом загорелся этой ночью в деревне Ильино городского округа Истра, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре в садовом товариществе «Надежда» поступили спасателям в 02:36. Спустя почти два с половиной часа была объявлена ликвидация последствий возгорания.

К тушению привлекали семь человек и две единицы техники. В региональном управлении МЧС уточнили, что в результате пожара есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при пожаре в частном доме в деревне под Чеховом.