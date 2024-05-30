Три человека пострадали при пожаре в частном доме в Подмосковье

Жилой дом сгорел накануне в подмосковной деревне Ботвино, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. На ликвидацию пожара ушло почти десять часов. К тушению привлекали свыше двадцати человек и восемь единиц техники.

В областном главке МЧС уточнили, что в результате возгорания пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что на автостоянке в подмосковных Мытищах сгорело девять автомобилей.