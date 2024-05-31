Несколько человек пострадали при пожаре в квартире в Химках
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Однокомнатная квартира загорелась этим утром в подмосковных Химках, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Пожар произошел на третьем этаже жилого дома на улице Дружбы. Площадь возгорания составила шестнадцать квадратных метров.
К тушению привлекали свыше двадцати человек и девять единиц техники. На ликвидацию последствий пожара понадобилось менее получаса.
В областном главке МЧС добавили, что в результате происшествия пострадали несколько человек.
Ранее сообщалось, что в Чехове сгорел жилой дом, погибли двое детей.