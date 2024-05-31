Несколько человек пострадали при пожаре в квартире в Химках

Однокомнатная квартира загорелась этим утром в подмосковных Химках, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел на третьем этаже жилого дома на улице Дружбы. Площадь возгорания составила шестнадцать квадратных метров.

К тушению привлекали свыше двадцати человек и девять единиц техники. На ликвидацию последствий пожара понадобилось менее получаса.

В областном главке МЧС добавили, что в результате происшествия пострадали несколько человек.

Ранее сообщалось, что в Чехове сгорел жилой дом, погибли двое детей.