Несколько человек пострадали во время стрельбы в американской христианской школе

В городе Мэдисон, который находится в США, произошло ЧП, связанное со стрельбой на территории христианской школы. Об этом сообщила местная полиция в одной из запрещенных в РФ социальных сетей.

В штате Всисконсин правоохранители были стянуты к зданию христианской школы, в которую проник некий мужчина. Он устроил стрельбу в данном учебном заведении.

«Департамент полиции Мэдисона расследует стрельбу в христианской школе. Сообщается о нескольких пострадавших», — указали полицейские.

Силовики перекрыли все подъезды к школе и попросили местных жителей не приближаться к ней. Чуть позже было сообщено, что стрелявший был ликвидирован.

В то же время газета Daily Mail заявила, что при этом ЧП погибли как минимум два человека. Еще трое были ранены и отправлены в больницу.

Ранее сообщалось о задержании беглого преступника на Алтае. Мужчина совершил побег из колонии. При попытке его задержания через два месяца он открыл стрельбу по правоохранителям. При этом полицейский получил ранение в голову, а стрелка задержали.