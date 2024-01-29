В Горловке шесть сотрудников коммунальной службы подорвались на минах

29 января в одном из городов Донецкой Республике шесть человек подорвались на минах. Подробности сообщает мэр города Горловки Иван Приходько.

По словам главы города, на улице Баха шесть человек подорвались на украинских минах. Пострадавшие являются сотрудниками коммунального предприятия. Выяснилось, что мины, травмировавшие работников, относятся к типу «колокольчик».

Также мэр рассказал о мирной жительнице, пострадавшей в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина. Женщина во время обстрела находилась на улице Стожка. По данным на 18.00, количество пострадавших в поселке достигло семи человек.

Приходько показал и жилой дом, расположенный в Никитовском районе города. Здание пострадало от обстрелов со стороны Украины.

Несколько недель назад в Горловке украинский дрон атаковал бригаду скорой медицинской помощи. Медики на автомобиле реанимации эвакуировали пострадавших после обстрела людей.