Несколько ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Курганской области

За минувшие выходные в Курганской области зарегистрировано три дорожных инцидента, в которых фигурировали несовершеннолетние водители. В частности, 17 августа 13-летний подросток стал участником серьезной аварии, управляя автомобилем иностранного производства. Об этом проинформировали в региональной Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно сообщению ГИБДД, 17 августа в Катайском районе произошло ДТП, в котором серьезно пострадали водитель и пассажир. Инцидент произошел около пяти утра на 37-м километре трассы Катайск — Верхняя Теча.

Молодой человек 2011 года рождения, управляя автомобилем Nissan Tiida, потерял контроль над управлением, что привело к съезду с дороги и последующему перевороту транспортного средства. У 13-летнего подростка, естественно, не было водительских прав. Ключи от машины он взял без ведома родителей.

В результате аварии подросток, находившийся за рулем, и его ровесник-пассажир получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. Предварительно установлено, что водитель мог заснуть во время движения. В настоящее время выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

Помимо этого, в тот же день в Кургане случилось еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего. На шоссе имени Тюнина произошло столкновение между автомобилем Lexus RX270, за рулем которого находилась женщина 1974 года рождения, и мотоциклом JHL LX5 OFF-ROAD, которым управлял 15-летний подросток, не имевший водительских прав.

Мотоциклист ехал по левой обочине в том же направлении, что и автомобиль. В результате столкновения подросток получил травмы и был госпитализирован.

Прокуратуре Кургана и Катайского района поручено провести проверку всех обстоятельств произошедших ДТП, оценить ситуацию и принять необходимые меры прокурорского реагирования.

