В Сочи перевернулся набитый туристами «Патриот» во время джип-тура
SHOT: в Сочи четыре человека получили тяжелые травмы во врем джип-тура
Фото: [flickr.com]
В Сочи произошло серьезное ДТП с участием туристического внедорожника УАЗ «Патриот», перевозивший группу на джипинг-туре, пишет SHOT.
По информации источника, автомобиль перевернулся на горной дороге в районе села Красная Воля. Предварительно, в момент аварии в машине находилось более 10 человек, что значительно превышает пассажировместимость автомобиля.
Инцидент произошел при выполнении маневра на подъеме. Свидетели рассказали, что внедорожник не справился с управлением, опрокинулся на бок, после чего часть пассажиров выпала из кузова. В результате аварии четыре человека получили тяжелые травмы, включая переломы.
Организаторы тура пока никак не прокомментировали ситуацию, но, по данным источников, их деятельность уже проверяют контролирующие органы.
