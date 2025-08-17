В Сочи перевернулся набитый туристами «Патриот» во время джип-тура

В Сочи произошло серьезное ДТП с участием туристического внедорожника УАЗ «Патриот», перевозивший группу на джипинг-туре, пишет SHOT.

По информации источника, автомобиль перевернулся на горной дороге в районе села Красная Воля. Предварительно, в момент аварии в машине находилось более 10 человек, что значительно превышает пассажировместимость автомобиля.

Инцидент произошел при выполнении маневра на подъеме. Свидетели рассказали, что внедорожник не справился с управлением, опрокинулся на бок, после чего часть пассажиров выпала из кузова. В результате аварии четыре человека получили тяжелые травмы, включая переломы.

Организаторы тура пока никак не прокомментировали ситуацию, но, по данным источников, их деятельность уже проверяют контролирующие органы.

