Появились подробности о взрыве автомобиля в Москве

В центре Москвы взорвался автомобиль, сообщил Mash. По информации источника, инцидент произошел в Старопименовском переулке.

Очевидцы рассказали, что услышали несколько взрывов. Отмечается, что сгорели как минимум два автомобиля.

По данным телеграм-канала, в одном из сгоревших автомобилей в момент инцидента находился 80-летний ветеран КГБ СССР. Мужчину из салона вытащила его дочь, которой принадлежит автомобиль.

Как пишет Mash, в июне москвичка отдала свое транспортное средство на техническое обслуживание, чтобы заправить в нем кондиционер и поменять сигнализацию. Сама же владелица авто в прошлом работала в российских спецслужбах.

По данным SHOT, речь идет об автомобиле модели «Ниссан Кашкай». Отмечается, что сначала дым пошел из-под капота именно этой машины. Женщина на ней пыталась припарковаться во дворе жилого дома после приезда с дачи.

Огонь, возникший сначала в «Ниссане», вскоре перекинулся на «Форд», у которого выгорела передняя часть. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии произошел взрыв на складе фейерверков.