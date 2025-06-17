Сразу несколько различных объектов критической инфраструктуры в Киеве получили повреждения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава украинского Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

По утверждению министра, сразу 27 различных локаций в столице Украине попали под удары. Эти места находятся в самых разных районах города.

«Среди них жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры», — указал он.

При этом Клименко не стал приводить никаких цифр и конкретизировать объекты, которые пострадали по итогам взрывов в Киеве.

Ранее сообщалось, что депутат Рады Дубинский заявил о счастливом случае для украинского президента Зеленского. По его мнению, обострение вооруженного конфликта между Израилем и Ираном дает тому передышку перед разговором с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме того, добавил Дубинский, Зеленский продолжает отрицать успехи ВС РФ. Это делается для того, чтобы сохранить «позитивный фон» для встречи с Трампом.