Несколько областей Украины останутся без электроэнергии

В Киевской области и еще ряде регионов Украины экстренно отключат электроэнергию. Такую информацию опубликовали в официальном канале Telegram энергохолдинга ДТЭК.

В список на временное отключение электроэнергии попала столица и ее регион, Днепропетровская области. Также без света придется посидеть жителям Донецкой области, но на тех территориях, что подконтрольны Украине. Российскую зону это не затронет.

«Укрэнерго» отмечает, что экстренные отключения пройду из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Позже стало известно, что блага цивилизации временно будут недоступны жителям в Черниговской, Черкассой, Полтавской, Кировоградской и Житомирской областях. Об этом сообщение передали в РБК-«Украина».

Напомним, что в 2024 году на Украине сообщили об уничтожении 90% тепловой энергогенерации. Ситуация с подачей электричества остается нестабильной и сложной.

Ранее сообщалось, что Абхазия надеется получить от России гуманитарные поставки электроэнергии.