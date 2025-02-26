Несколько офицеров погибли при крушении военного самолета в Судане

Вблизи Омдурмана, являющегося вторым по величине городом в Судане, произошла авиакатастрофа с участием военного самолета. Газета Alrakoba сообщила со ссылкой на военные источники, что экипаж и находившиеся на борту офицеры погибли.

По информации телеканала Al Arabiya, причиной трагедии стала техническая неисправность. Отмечается, что самолет потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Вади-Сейидна, расположенной в Хартуме. Уточняется, что воздушное судно принадлежало Вооруженным силам Судана.

С апреля 2023 года в Судане продолжаются боевые действия между суданской армией и Силами быстрого реагирования.

В последние месяцы правительственные войска активизировали наступление на позиции СБР в Хартуме и ряде других регионов страны. Правительство Судана выражает надежду на подавление мятежа до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета в Южном Судане погибли 18 человек.