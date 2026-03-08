Несколько регионов России подверглись атаке беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, атака беспилотников была отражена вечером 8 марта в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Дроны самолетного типа были обнаружены и ликвидированы над несколькими регионами страны, а также над акваторией Азовского моря.

Наибольшее количество беспилотников сбили над Краснодарским краем и Московским регионом — по восемь аппаратов в каждом случае. При этом, как уточнили в министерстве, четыре из них двигались в направлении Москвы.

Еще шесть беспилотников были уничтожены над Республикой Крым, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Курской областью, два — над Ростовской областью.

Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над Рязанской областью, Белгородской областью и Республикой Адыгея. В ведомстве отметили, что все цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что после атаки в Белгороде возникли перебои с электричеством и водой.