Ночная атака на Белгород: повреждены энергетические объекты

Город Белгород и прилегающий район подверглись массированному ракетному обстрелу. В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электричеством, водой и отоплением, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, удар был нанесен со стороны Вооруженные силы Украины. По предварительным данным, жертв и раненых среди мирного населения нет.

Гладков уточнил, что в результате обстрела серьезные повреждения получили энергетические объекты. Из-за этого в отдельных районах возникли перебои в электроснабжении, а также проблемы с подачей воды и тепла.

Масштаб разрушений будет окончательно оценен после наступления светлого времени суток. На месте работают аварийные и оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки и восстановлением инфраструктуры.

