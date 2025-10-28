Несколько украинских БПЛА сбили в небе над Подмосковьем

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ сбили три беспилотных летательных аппарата, которые летели в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в официальном телеграм-канале.

По данным мэра, вражеские дроны успешно сбили, на местах падения обломков работают специализированные экстренные службы. Граждан просят сохранять спокойствие.

По данным телеграм-канала «Осторожно новости», очевидцы в Новой Москве слышали не менее пяти громких хлопков. Предварительно, работа систем ПВО по уничтожению воздушных целей и стала причиной шума, который услышали жители. Однако на этот счет официальной информации о деталях инцидента, помимо заявления мэра, пока не поступало.

Ранее сообщалось, что над пятью регионами России: ПВО уничтожила более десяти украинских дронов.