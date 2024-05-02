Несколько украинских дронов попытались нанести удар по гражданскому объекту в Смоленской области

Беспилотные летательные аппараты ВСУ сделали попытку атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры под Смоленском. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Украинская армия пыталась атаковать объект, который находится в Рославльском районе.

«Смоленская область вновь подверглась атаке. Противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры», - указал он в микроблоге.

По утверждению Анохина, при налете никто не пострадал. На месте инцидента сейчас работают представители экстренных служб.

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью Украина попыталась атаковать Афипский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в Краснодарском крае. Российская ПВО отбила атаку, перехватив как минимум три беспилотника.