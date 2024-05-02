Shot: враг атакует Афипский НПЗ на Кубани, слышны звуки взрывов

Серия первых взрывов прогремели в районе 3 часов утра над поселком Афипский в Краснодарском крае. Как передает Shot со ссылкой на местных жителей, слышен сильный звук моторов в небе.

По предварительной информации, это были украинские дроны, которые боевые расчеты российской ПВО сбили на подлете к местному НПЗ.

«Очевидцы рассказали, что первый взрыв над населенным пунктом Афипский прогремел в 3:10. После этого звук мотора в небе продолжился и было слышно ещё два взрыва. Предварительно, БПЛА летели в сторону НПЗ, но были сбиты ПВО или посажены средствами РЭБ. Местные жители утверждают, что дроны "прилегли" в нескольких километрах от завода», — приводится в публикации.

К настоящему времени информации о каких-либо разрушениях на земле и пострадавших не поступало. Комментариев от официальных властей Кубани по факту произошедшего тоже пока нет.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о последствиях вечерней атаки вражеских беспилотников на регион. По имеющейся информации, на территории Глазуновского и Свердловского районов были выведены из строя объекты энергоинфраструктуры.