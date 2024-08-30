Несовершеннолетняя продавала наркотики в ПВЗ «Озон» в Москве

Пятнадцатилетняя сотрудница ПВЗ «Озон» в Москве осуществляла оборот запрещенных веществ прямо на рабочем месте. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил телеграм-канал Mash.

Отмечается, что местом сбыта наркотиков был выбран ПВЗ на Варшавском шоссе. Студентка первого курса кинологического колледжа устроилась в организацию на лето. Девушку отследили по камерам видеонаблюдения. Сотрудники СОБР задержали ее в момент очередной попытки передачи неизвестных веществ.

Во время обысков у подозреваемой обнаружили несколько десятков пакетиков с запрещенными веществами и специальные весы.

Представители компании «Озон» заявили, что временно приостановили работу упомянутого пункта выдачи, пока не закончатся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что жителя Чехова задержали по подозрению в торговле наркотиками.