Несуществующий бизнес: на Сахалине завершили дело о хищении денег на поддержку предпринимателей

На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых жителей, которые обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как сообщают в следственном комитете региона, 30-летняя женщина и 22-летний мужчина, зная о возможности получить государственную поддержку, предоставили в Центр социальной поддержки заведомо ложные сведения. В период с марта по апрель 2023 года они незаконно получили более 195 тысяч рублей. При этом, по данным следствия, они изначально не планировали вести заявленную предпринимательскую деятельность в сфере программирования и администрирования.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Невельского района. Как сообщает прокуратура Сахалинской области, 30 января 2026 года городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении одного из фигурантов, и дело уже направлено в Невельский городской суд. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Уголовное дело в отношении второго обвиняемого выделено в отдельное производство, следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии возбудили дело о хищении 85 млн при строительстве подстанции.