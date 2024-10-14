Нетаньяху обещал бить «Хезболлу» по всему Ливану, включая Бейрут

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху пригрозил очередными ударами по территории Ливана. По его словам, ЦАХАЛ будет бить по всей стране, включая столицу Бейрут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видеообращение политика.

Нетаньяху посетил базу Армии обороны Израиля, которую 13 октября, по версии еврейского государства, атаковали с ливанской территории. По словам премьера, Израиль платит высокую цену, но добивается поставленных задач в борьбе против шиитского движения и иранской «оси зла».

«Мы продолжим беспощадно наносить удары по "Хезболлах" во всех частях Ливана, в том числе в Бейруте», — сказал Нетаньяху.

Отметим, что официально Израиль заявляет об ударах по частям Ливана, где якобы есть участники «Хезболла», склады организации и другие связанные объекты. Однако широко распространяется информация о жертвах среди мирного населения. При последней атаке пострадали миротворцы ООН в Ливане. Ситуацию в стране усугубляет глубокий экономический кризис, религиозный фактор и отсутствие государственного электричества.

Напомним, что 13 октября армия Израиля сообщила про атаку на базу близ Биньямины. По версии ЦАХАЛ, был запущен БПЛА со стороны «Хезболла»: погибли четыре военных из бригады «Голани». Еще семь человек получили травмы и ранения разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что Ливан призвал к немедленному прекращению огня с Израилем.