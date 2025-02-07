Пьяная россиянка устроила жесткое ДТП на правительственном авто в Индии

Пьяная россиянка стала виновницей серьезной аварии, управляя правительственным автомобилем в Индии, и затем устроила скандал с полицией. Во время инцидента она находилась на коленях у местного адвоката, который вел машину. В результате ДТП три человека получили серьезные травмы и были госпитализированы, сообщили в телеграм-канале SHOT.

Как стало известно каналу, авария произошла в Райпуре. Автомобиль Tata Indigo с правительственными номерными знаками мчался по специальной полосе для VIP-персон. На высокой скорости он столкнулся с мопедом Honda Activa, на котором ехали трое молодых парней. Удар был настолько мощным, что пострадавших и скутер откинуло на несколько метров.

Согласно свидетельствам очевидцев, за рулем находился местный адвокат, а на его коленях сидела брюнетка в наряде с блестками. Судя по видео с места происшествия, они были в состоянии алкогольного опьянения.

По прибытии полиции женщина устроила скандал, который мгновенно разлетелся по интернету. Их обоих задержали для выяснения обстоятельств.

По информации местных изданий, девушку зовут Нодира, она из Ташкента (Узбекистан), но имеет российское гражданство. Она заехала в Индию по туристической визе.

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