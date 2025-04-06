Нетрезвая водительница насмерть сбила двух пешеходов

В Новосибирской области, в селе Лекарственное, произошло трагическое ДТП: нетрезвая автоледи на Lada Granta насмерть сбила двух пешеходов, о чем сообщила областная прокуратура.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел 5 апреля около 21:30 по местному времени в селе Лекарственное Тогучинского района.

Женщина 1988 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на двух женщин 1986 и 2003 годов рождения, шедших по краю дороги. Обе пострадавшие скончались от полученных травм на месте.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, пешеходы двигались в том же направлении, что и автомобиль. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, часть 6, пункт «а», предусматривающей ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее гибель двух и более человек.

По информации прокуратуры, виновница аварии задержана, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Расследование данного уголовного дела находится под контролем прокуратуры Тогучинского района.

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