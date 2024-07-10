Жительница Петербурга пойдет под суд за смертельный наезд на пешехода в Подмосковье

Уголовное дело против 46-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая совершила смертельный наезд на женщину в Лосино-Петровском, направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

ДТП случилось в мае этого года. Обвиняемая управляла иномаркой. Она выезжала задним ходом с парковки и не заметила женщину, которая стояла позади автомобиля. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Дело по существу рассмотрит Щелковский городской суд.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе столкнулись грузовик и легковушка. В результате аварии погиб ребенок, было возбуждено уголовное дело.