Нетрезвый мужчина разбил несколько автомобилей на парковке в Лобне

В Лобне водитель протаранил несколько автомобилей, припаркованных во дворе.

Кадры с места происшествия опубликованы в социальных сетях. По словам очевидцев, все произошло в микрорайоне Южный.

Уточняется, что мужчина проехал по кругу рядом с домом, повредив минимум пять автомобилей. По некоторым данным, за рулем находился местный житель, он был в нетрезвом состоянии.

Также известно, что после того, как мужчина протаранил несколько припаркованных машин, он скрылся с места.

Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что грузовик переехал женщину на трассе в Одинцовском округе. Пострадавшая скончалась.