В Подмосковье задержали мужчину с мефедроном, устроившего дебош в отеле

Подмосковные росгвардейцы задержали 28-летнего мужчину, который устроил скандал в гостинице в Наро-Фоминском округе.

Злоумышленник прибыл в отель, в котором даже не проживал, и начал оскорблять посетителей и администратора, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудник отеля рассказал правоохранителям, что дебошир отказывался покидать гостиницу. Мужчину задержали и доставили в полицию. Он не смог объяснить причины своего поведения.

В ходе досмотра задержанного полицейские обнаружили пакет с белым порошком. Экспертиза выяснила, что это мефедрон массой чуть более 2,8 грамма.

«Задержанный попытался отбросить обнаруженный сверток в сторону прямо на глазах правоохранителей, но нехитрый «трюк» не удался», — рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Балашихе задержали 32-летнего мужчину, который устроил дебош в поликлинике.