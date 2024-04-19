Нетрезвый мужчина устроил поножовщину в подмосковной гостинице, есть раненые

Подмосковные росгвардейцы задержали жителя Саратовской области, который устроил поножовщину в гостинице.

Как сообщила пресс-служба ведомства, инцидент произошел в Домодедово. Правоохранителей вызвала управляющая гостиницей. По ее словам, один из постояльцев перебрал с алкоголем и начал угрожать другим людям, проживающим в отеле, физической расправой.

На просьбы успокоиться дебошир начал размахивать ножом и ударил им одного из гостей. Потерпевший сейчас находится в больнице.

Злоумышленника доставили в полицию. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сотрудники Рогвардии задержали жителя Подмосковья, который сел за руль в нетрезвом виде.