Жителя Клина задержали за вождение в нетрезвом виде

Безопасность
пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Фото: [пресс-служба ГУ Росгвардии по МО]

В подмосковном Клину задержали 42-летнего местного жителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Нетрезвого водителя заметили сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина, управляя иномаркой, грубо нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для других автомобилей.

Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося начата проверка.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который распространял наркотические средства через «закладки».

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