Жителя Клина задержали за вождение в нетрезвом виде
Фото: [пресс-служба ГУ Росгвардии по МО]
В подмосковном Клину задержали 42-летнего местного жителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Нетрезвого водителя заметили сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина, управляя иномаркой, грубо нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для других автомобилей.
Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося начата проверка.
Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который распространял наркотические средства через «закладки».