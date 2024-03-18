Нетрезвый подросток сел за руль иномарки в Москве и перевернул ее

16-летний юноша взял без спроса у отца его Mercedes и устроил ДТП, перевернув машину. Об этом сообщил ТАСС .

16-летний парень в состоянии алкогольного опьянения решил покататься. Он угнал у отца его Mercedes и отправился на нем по улице Дыбенко. В промежутке между улицей Лавочкина и Библиотечным проездом подросток не справился с управлением и наехал на бордюр, из-за этого машина опрокинулась.

«В результате ДТП пострадавших нет, транспортное средство получило механические повреждения», - заявили по этому поводу правоохранители.

От прохождения медицинского освидетельствования парень отказался, по поводу чего на месте ЧП был составлен протокол. Отмечается, что виновный в аварии юноша ранее становился призером чемпионата РФ по картинговому спорту.

Ранее сообщалось о столкновении иномарки с трактором в Башкирии. Toyota после аварии улетела с трассы и угодила в кювет. В ней погибли 4 человека, все, кто находились в автомобиле.