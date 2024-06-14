Нетрезвый водитель протаранил семь припаркованных автомобилей в Королеве

В Королеве водитель 1977 года рождения, управляя иномаркой в нетрезвом состоянии, протаранил семь припаркованных автомобилей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, все произошло поздно вечером в среду на улице Большая Комитетская.

Нарушителя привлекли к ответственности. На него составлен протокол о невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе двое злоумышленников подожгли чужой автомобиль, в результате огонь повредил еще три транспортных средства.