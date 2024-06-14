Нетрезвый водитель протаранил семь припаркованных автомобилей в Королеве
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В Королеве водитель 1977 года рождения, управляя иномаркой в нетрезвом состоянии, протаранил семь припаркованных автомобилей.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, все произошло поздно вечером в среду на улице Большая Комитетская.
Нарушителя привлекли к ответственности. На него составлен протокол о невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе двое злоумышленников подожгли чужой автомобиль, в результате огонь повредил еще три транспортных средства.