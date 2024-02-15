Нетрезвый житель Подмосковья устроил дебош в поликлинике

В Балашихе нетрезвый 32-летний мужчина устроил дебош в поликлинике. Сотрудникам медучреждения пришлось нажать тревожную кнопку, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали буйного посетителя поликлиники. Выяснилось, что мужчина устроил скандал с медперсоналом — злоумышленник размахивал руками и угрожал сотрудникам физической расправой.

Нарушитель вел себя настолько агрессивно, что охранники медицинского учреждения не смогли с ним справиться, поэтому на подмогу пришлось вызывать росгвардейцев.

Дебошира передали полицейским. Уточняется, что он не смог объяснить причины своего поведения.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали жителя Подмосковья, который пытался угнать чужой автомобиль.