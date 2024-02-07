Жителя Подмосковья задержали за попытку угона автомобиля

В Подмосковье задержали 27-летнего местного жителя, который подозревается в краже автомобиля, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел на улице Радченко в Шатуре. Правоохранителям поступил сигнал о том, что неизвестный вскрыл автомобильный замок и проник в салон чужой машины.

Запустить двигатель автомобиля злоумышленник не успел, его оперативно задержали прибывшие на место росгвардейцы. Мужчина признался, что планировал угнать машину и сдать ее в металлолом.

Злоумышленника передали полицейским. Выяснилось, что ранее подозреваемый уже был судим за подобные преступления.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в краже продуктов из супермаркета.