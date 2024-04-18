Неудавшийся поджигатель дома правительства Мурманской области погиб в зоне СВО

Во время участия в спецоперации погиб 20-летний житель Мурманской области Денис Таранов, которого обвиняли в попытке поджога здания администрации. О смерти молодого человека стало известно после публикации администрации Мончегорска.

Семья молодого военного подтвердила смерть родственника на СВО. Уже было назначено прощание в мурманском ритуальном зале морга. Траурную церемонию проведут 22 апреля в 10:00. Подробности о гибели бойца не раскрываются.

Напомним, в 2021 году 18-летний Таранов попытался поджечь здание администрации в Мурманске с помощью зажигательной смеси в бутылках. В тот же день его задержали сотрудники ФСБ. Вскоре вышло видео с извинениями молодого человека. Он объяснил свою выходку оппозиционной гражданской позицией.

Молодого человека приговорили к принудительным работам почти на два года по статье об уничтожении имущества из хулиганских побуждений. При этом сам мурманец возместил ущерб добровольно. На СВО Таранов отправился летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о гибели журналистки Бабаевой на учебном полигоне передали в суд.