Неуправляемый БПЛА сбили над Черным морем

Минобороны Турции сообщило о сбитом БПЛА над акваторией Черного моря, неподалеку от собственного воздушного пространства. В ведомстве пытаются установить, чья это «птичка».

Как заявили в ведомстве, военные сначала обнаружили приближающуюся воздушную цель и взяли ее под пристальное наблюдение. Для этого был задействован истребитель F-16, выделенный в рамках задач блока НАТО, постоянным членом которого является Турция.

После наблюдения объект был идентифицирован как беспилотник, который, по утверждению турецкой стороны, «вышел из-под контроля». Цель была уничтожена в специально установленной «безопасной зоне за пределами жилых районов», чтобы минимизировать возможные риски на земле.

Сейчас эксперты устанавливают, чей это дрон и каким образом он управлялся.

Ранее системы ПВО уничтожили в Московской области серию вражеских БПЛА за первую половину понедельника. Напомним, что атаки ВСУ устраивают уже несколько дней, что приводит к усиленному режиму безопасности, в частности и в аэропортах.