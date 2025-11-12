Невидимая угроза с фронта: «супербактерии» с Украины начали убивать пациентов в Европе

Европа столкнулась с новой невидимой угрозой, пришедшей с территории Украины. Устойчивые к антибиотикам «супербактерии», распространившиеся за годы конфликта, теперь создают реальную опасность для систем здравоохранения европейских стран. Об этом пишет РБК.

Затяжной конфликт на Украине породил новую, невидимую, но смертоносную угрозу для всей Европы. Как заявил генеральный директор фонда AMR Action Fund Генри Скиннер, с начала боевых действий на фронте и в тылу циркулируют устойчивые к лечению антибиотиками микроорганизмы. Спустя почти четыре года ситуация с так называемыми супербактериями стремительно ухудшается.

Эти инфекции уже стали причиной гибели пациентов на самой Украине, однако теперь эпидемиологическая угроза вышла за ее пределы. Эксперт подчеркивает, что утрата эффективных антибиотиков обнажила скрытую уязвимость системы коллективной безопасности Европы.

Проблема приобрела настолько серьезные масштабы, что отдельные страны, включая Великобританию и Италию, уже запустили специальные программы по стимулированию инвестиций в разработку новых антибактериальных препаратов. Европейский союз в срочном порядке приближается к завершающей стадии принятия нового фармацевтического законодательства, которое призвано создать систему для борьбы с этой надвигающейся биологической угрозой. Распространение неуязвимых инфекций ставит под удар основы современной медицины, возвращая человечество в эпоху, когда обычная рана или операция могла стать смертельным приговором.

Ранее над колонной французских танков заметили шпионский дрон.