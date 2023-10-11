New York Times: система здравоохранения сектора Газа близка к коллапсу из-за авиаударов Израиля

Израильские авиаудары наносятся по медицинским учреждениям в секторе Газа, что создает серьезную нагрузку на и без того ослабленную систему здравоохранения, передает The New York Times.

По сообщениям министерства здравоохранения Газы, погибли по меньшей мере пять медицинских работников, повреждения получили семь больниц, а одна разрушена полностью. Затруднена перевозка раненых, так как под удар попали девять машин скорой помощи.

Израиль наносит удары по гражданским объектам в секторе Газа, включая школы и больницы, полагая, что в этих зданиях могут укрываться боевики ХАМАС.

По данным министерства здравоохранения, с субботы погибли по меньшей мере 765 палестинцев и 4000 получили ранения. Врачи предупреждают, что и без того хрупкой системе здравоохранения.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».