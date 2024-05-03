New York Times: системы ПВО Patriot прибудут на Украину не раньше конца июня

Обещанные Киеву системы ПВО Patriot могут прибыть на Украину не раньше конца июня, пишет New York Times.

Издание связывает поставку систем ПВО с прибытием на Украину другой давно обещанной техникой — истребителей F-16. При этом отмечается, что если самолеты и отправят на Украину, то в очень небольшом количестве.

Американский чиновник рассказал газете, что все обещанное Украине не может быть доставлено немедленно. Еще предстоит разобраться, что имеется в наличии, что можно безболезненно изъять из арсеналов НАТО.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что поставленная Германией Украине дополнительная система ПВО Patriot «проживет» менее недели.