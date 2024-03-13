Пленный украинец рассказал о паническом бегстве ВСУ из Авдеевки

Украинский военный Сергей Терещук, попавший в плен, поделился подробностями событий в Авдеевке. Он заявил, что подразделения ВСУ бросили командиры, и бойцы не знали, как и куда отступать. В результате это привело к панике и беспорядочному бегству.

Сергей Терещук стал одним из многих из Украины, кто сдался в плен. Боец попросился к ВС РФ еще в феврале 2024 года при боях за Авдеевку. Он и его сослуживцы были там около месяца, как раз в процессе активного освобождения города армией России.

По словам украинского пленного, его товарищи и другие подразделения совершенно не представляли, в каком направлении им следует отходить при отступлении. Командиры бросили всех на смерть, заставив выживать самостоятельно.

Терещук уточнил, что на позиции их доставили ночью. Дорогу никто не подсказал кроме других сослуживцев, которые были на соседней позиции. И то, те случайно забрели в огневые точки.

«Нам сказали, что они будут идти впереди нас, вести. Только вышли от озера в Авдеевку, только собрались все вместе и начали движение по дороге, <…> когда началась стрельба впереди, мы свернули направо. Там было трехэтажное здание. Мы попросили не стрелять, подняли руки, бросили оружие и сдались в плен», — рассказал Терещук на видео в публикации Минобороны РФ.

Кроме того, Терещук подтвердил, что военкомы на Украине уже не считаются с законом. Его мобилизовали силой, поймав на улице и завернув в машину. Так мужчина и оказался в ВСУ, откуда уже не надеялся вернуться живым.

Ранее сообщалось, что в Эстонии не стали исключать отправку военных на Украину.