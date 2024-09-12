Незаконную торговлю бахчевыми пресекли в Подмосковье

На железнодорожной станции в Солнечногорске выявили незаконную торговлю бахчевыми, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На иностранца, который вел нелегальную торговлю, составили два административных протокола. Коммерческая деятельность была выявлена в ходе рейда сотрудников управления потребительского рынка местной администрации и полицейских.

Незаконную продукцию изымут, чтобы избежать повторного возникновения фактов нелегальной торговли, рассказал исполняющий обязанности замглавы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал на важность привлечения собственных ресурсов региона для развития экономики.