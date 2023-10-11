Нежилое здание загорелось на Центральной улице в Химках
Фото: [Соцсети/Вячеслав Гафуров]
Пожар произошел в подмосковных Химках. На Центральной улице в микрорайоне Подрезково загорелось нежилое здание, сообщил «360».
Возгорание случилось сегодня около девяти часов утра. Огонь распространился на площади сорок квадратных метров. По словам очевидцев, загорелись торговые ряды и кафе. Черный густой дым окутал близлежащие улицы.
В настоящее время пожар полностью потушен, сообщили изданию в пресс-службе областного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Захарово загорелся склад со стройматериалами.