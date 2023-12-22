Нидерланды первыми начали подготовку более 40 истребителей F-16 для Украины

Правительство Нидерландов приняло окончательное решение по истребителям F-16 для Украины. Власти одобрили передачу и сообщили Владимиру Зеленскому, что в ближайшее время подготовят воздушные боевые судна для транспортировки. Речь идет о 42 образцах, сообщает Рютте в соцсети.

«Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины», — отмечает политик.

Нидерланды могут стать первой страной, кто официально поставит Украине F-16. При этом все государства, которые решили поставлять вооружение для Киева, получили предупреждение от России: подобные грузы являются законной целью для РФ. Однако такая нота протеста не остановила европейские страны.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Дания разрешили США размещать войска на своей территории.