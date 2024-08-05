В столице Бангладеш вспыхнули массовые беспорядки

Начавшийся в Народной республике Бангладеш протест студентов перерос в массовые беспорядки в Дакке, которые пытаются остановить сотрудники полиции и лояльные действующим властям активисты. По данным местного издания BDNews24, с обеих сторон уже есть раненые и убитые.

Протестующими из «Студенческого движения против дискриминации» был подожжен районный офис находящейся у власти партии «Авами лиг», а еще мемориальный музей, построенный в честь первого президента Муджибура Рахмана. Также они предпринимают попытку снести памятник его имени, поджигают автомобили и повреждают другое имущество. Число недовольных растет час за часом. Местных СМИ передают о гибели свыше 250 человек за несколько дней беспорядков.

Ранее сообщалось о том, что свыше 10 стран призвали своих граждан выехать за пределы Ливана из-за возможной эскалации конфликта с Израилем после ликвидации высокопоставленного командира шиитского движения Фуада Шукра.