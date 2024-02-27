Никита Журавель получил 3,5 года колонии за сожжение Корана

Висаитовский районный суд города Грозного вынес приговор в отношении Никиты Журавеля, который в прошлом году сжег священную для мусульман книгу прямо перед мечетью. Ему дали 3,5 года колонии общего режима. Об этом сообщил ТАСС .

Подсудимый обвинялся сразу по двум статьям Уголовного кодекса: в хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Свою акцию Журавель устроил в Волгограде по заданию украинских спецслужб за финансовое вознаграждение.

«Окончательно назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - таков был вердикт судьи.

Сам подсудимый свою вину признал частично, он попросил прощения у тех мусульман, чьи чувства были задеты его поступком.

Еще в СИЗО в прошлом году он признался, что начал после своего поступка изучать Коран, чтобы понять, насколько сильно он оскорбил чувства верующих.