Никиту Журавеля приговорили к 13,5 годам колонии строгого режима за госизмену

В отношении Никиты Журавеля, который ранее уже был осужден за сожжение Корана, вынесен новый приговор. Теперь ему предстоит отбыть 14 лет в колонии строго режима. Об этом сообщила в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

В отношении Журавеля, который ранее получил срок в 3,5 года лишения свободы за сожжение Корана, рассмотрели новое уголовное дело, на этот раз по статье о государственной измене. Волгоградский областной суд признал его виновным.

«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет», — указано в микроблоге.

Подсудимый будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Он признал свою вину в том, что передавал СБУ данные о передвижении техники ВС РФ.

Ранее сообщалось, что гражданина ФРГ осудили в России на 12 лет лишения свободы за убийство пенсионерки в 90-е годы. Мужчина изнасиловал и задушил пожилую женщину, после чего покинул территорию РФ. Там он длительное время скрывался от правосудия.