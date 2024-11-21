В Новосибирске осудили немца за убийство и изнасилование пенсионерки спустя 27 лет

Уроженца Новосибирской области, получившего гражданство Германии, представили перед судом за убийство и изнасилование пожилой женщины в 90-е. Об этом пишет VSE42.Ru .

Правоохранители установили, что 27 лет назад мужчина, 35-летний уроженец Кочковского района Новосибирской области, проник в дом женщины в селе Быструха. Злоумышленник пытался ее обокрасть, но хозяйка дома его раскрыла. Тогда сибиряк набросился на старушку, изнасиловал и задушил.

Когда обвиняемый понял, что наделал, то попытался скрыть следы преступления. Для этого он поджег дом и сбежал в Германию, где получил гражданство и успешно жил десятилетиями. Лишь в 2023 году он решил оформить визу и миграционную карту для въезда в Россию. В этот момент стражи порядка и раскрыли его местоположение, а затем задержали по прибытии.

Ордынский районный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске схватили местного жителя, который облил свою супругу бензином и поджег.