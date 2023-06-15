«Никто не торопился»: очевидица рассказала, как пытались спасти женщину после падения башенного крана
Сибирячка рассказала о страшных последствиях падения крана в Новосибирске
Фото: [АСТ-54]
На стройке микрорайона «Европейский берег» в Новосибирске упал башенный кран. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию местного управления МЧС. В результате случившегося погибла 57-летняя женщина-крановщик.
Очевидцы сообщают, что вероятно у крана отказали тормоза, что и привело к сходу с рельс.
Сибирячка Алена А., живущая в соседнем к месту трагедии доме, рассказала, что в этот момент как раз находилась в квартире с детьми.
«Варила кашу детям, хорошее настроение и ничего не предвещало беды, как вдруг раздался очень сильный грохот, будто из самосвала вывалили металлические трубы. Я подошла к балкону, окна как раз выходят на стройку, и увидела бегущих рабочих: они, как муравьи, начали сбегаться в одну точку. Переведя взгляд туда, я заметила лежащий кран, а рядом – неподвижное тело», – рассказала женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Очевидица решила позвонить в скорую, но оператор ее успокоил, что медики уже выдвинулись на вызов.
«На место прибыли МЧС, скорая, пожарная машина, ДПС и еще какие-то службы. Из спасательных машин все выходили медленно, никто не торопился, как будто уже знали, что женщина мертва. Натянули ленту оградительную. Тело накрыли», – отметила Алена.
Сейчас, по ее словам, рабочие разошлись, на стройке стоит большой кран-машина, но упавший кран пока не разбирают. Пострадали восемь автомобилей: тот, на который упал кран, – всмятку. У других помяло крыши, бока, переднюю часть.
«Очень жалко погибшую. У нее могли быть дети, внуки, а ведь она просто пришла на работу. Я не думаю, что в случившемся виновата крановщица. Скорее всего, опять халатность со стороны организаторов стройки», – поделилась женщина.
Ранее мы уже сообщали об инциденте с падением крана в Новосибирске.