Нижегородских судей проверяют из-за имущества родственников

В Нижегородской области под прицелом проверок оказались высокопоставленные судьи. Речь идет о председателях коллегий по гражданским и административным делам областного суда. Повод для служебного расследования, инициированного лично главой Верховного Суда РФ, более чем веский: их официальные доходы явно не соответствуют масштабам семейного имущества. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Особое недоумение вызывает происхождение активов близких родственников судей. Например, 70-летняя мать одного из фигурантов формально числится владелицей 34 объектов недвижимости. В семье другого — загородный дом, дачи и иномарки, а его престарелой матери принадлежит квартира в элитном московском комплексе и дорогой автомобиль. Оба судьи при этом рассматривались как кандидаты на повышение, что делает историю еще более показательной. Имущественная несообразность стала тем красным флагом, который привел к точечной проверке, цель которой — установить законность источников такого благосостояния.

Последствия этой проверки будут значимы не только для самих фигурантов, которым грозит отставка и уголовная ответственность. Ситуация работает как прецедент, четко обозначая новые правила игры. Главный посыл: тотальной проверке теперь подлежит не только доход судьи, но и благосостояние всей его семьи. Это существенно сужает возможности для сокрытия незаконных активов и отправляет мощный сдерживающий сигнал всему судейскому сообществу. Подобные дела, следующие за громкими историями в других регионах, указывают на системный, а не точечный характер очистительной кампании.

Таким образом, ситуация в Нижнем Новгороде — это очередной виток в последовательной работе по восстановлению доверия к судебной системе. Итогом становится формирование новой, гораздо более жесткой реальности, где статус судьи обязывает к абсолютной финансовой прозрачности. Процесс болезненный и затяжной, но он необратимо меняет представление о том, каким должен быть носитель судебной власти.

Ранее сообщалось, что ВККС заблокировала повышение судьи и передала дело в Генпрокуратуру.